Milhares repetem saudação da era nazista em show na Croácia

Os líderes fascistas assumiram o poder após a Alemanha invadir a região e instalar um governo fantoche no que ficou denominado Estado Independente da Croácia. A organização também repetia saudações nazistas como o gesto com o braço direito estendido.

Apesar das atrocidades documentadas, alguns ainda veem os antigos líderes do regime como fundadores do Estado croata independente. O governo fantoche colapsou após a derrota do Eixo e a Croácia voltou a ser parte da antiga Iugoslávia.

Os organizadores afirmaram que quase meio milhão de pessoas participaram do show de Perkovi? na capital croata. Imagens transmitidas pela mídia local mostraram muitos fãs exibindo a mesma saudação ao longo do dia.

Thompson rejeita vinculação nazista

Perkovi?, cujo nome artístico é Thompson, em referência a uma metralhadora de fabricação americana, nega que suas músicas glorificam o fascismo. Segundo ele, as letras representam o amor a Deus, à família, à pátria e ao povo.

O cantor afirma que a saudação inserida em sua música se refere à guerra étnica vivida no país entre 1991 e 1995, após a Croácia declarar independência da antiga Iugoslávia. Ele diz que sua música é "um testemunho de uma era". Durante o conflito, a frase foi repetida informalmente por tropas separatistas.