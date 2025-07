Perfis em redes sociais exploram síndrome de Down por engajamento - Conteúdo com rostos criados por IA busca audiência e monetização, e levanta discussões sobre ética e discriminação. Especialistas reforçam que prática só aumenta o estigma em relação às pessoas com a condição.Vídeos com frases como "Você namoraria uma garota com síndrome de Down?" ou "Ter síndrome de Down é um problema para você?" têm circulado pelas redes sociais nos últimos meses. Em muitos deles, mulheres jovens aparecem com feições alteradas por inteligência artificial, trajes sensuais e, em alguns casos, vestindo roupas com a bandeira do Brasil.

Essas imagens não retratam pessoas reais. São rostos criados por inteligência artificial (IA) ou filtros com o objetivo de atrair atenção, engajamento e seguidores. O conteúdo, em geral, serve como "isca" para direcionar o público a perfis pagos na plataforma Only Fans, onde é oferecido material de teor sexual.

A prática, que já é observada fora do país e tem ganhado espaço também no Brasil, levanta preocupações sobre fetichização e uso desumanizante de características associadas à deficiência intelectual para fins comerciais. Alguns vídeos já foram banidos de plataformas como o TikTok, mas conteúdo semelhante continua circulando na rede social.