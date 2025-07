Cazuza: por que o poeta do rock ainda pulsa no Brasil

"Cazuza não perdeu a relevância artística e musical segue sendo lembrado através de filmes, livros e tributos", comenta o relações públicas Horácio Brandão, um dos idealizadores da mostra. "Artistas de diferentes gerações da MPB, do pop, do sertanejo e do rock, entre outros estilos, seguem gravando a rendendo-lhe homenagens."

Nos streamings, é um artista em evidência. Na plataforma Spotify, por exemplo, são 3,8 milhões de audições mensais, o que o deixa em nível equivalente ao de Marisa Monte, por exemplo, cantora esta que segue produzindo.

Voz da "geração perdida"

Nascido em 1958 no Rio, Cazuza se tornou conhecido inicialmente como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho, no qual atual de 1981 a 1985. Em seguida, empreendeu carreira solo.

Professor de literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e autor da biografia Cazuza: Segredos de Liquidificador, o pesquisador Rafael Julião acredita que a relevância do artista está em ter conseguido "fazer a crônica" de um tempo histórico marcado pela contracultura, pelo sonho da juventude e pela ânsia de transformar o mundo. "Ele marcou o desejo de uma geração diante do sonho frustrado. Essa mensagem conserva uma potência."

A longevidade de sua fama está na forma como ele "encarnou o espírito de uma era" ao mesmo tempo "em que abordava questões profundamente humanas e atemporais", argumenta a especialista em projetos culturais Gisele Jordão, coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).