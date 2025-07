Como a estrutura do Parlamento Europeu facilita desvios de verba

Uma falha mais profunda na UE

No entanto, a auditoria interna alega que cerca de 80 das despesas do grupo ID não atendem a esse requisito. Os gastos impróprios supostamente incluem contratos de serviços fictícios, procedimentos de licitação impróprios e doações a associações não relacionadas às atividades parlamentares e ligadas a figuras da ultradireita, informaram as publicações. A escala das descobertas sugere que isso foi mais do que descuido administrativo e levanta questões mais profundas sobre como as próprias estruturas da UE podem estar facilitando tais abusos.

Quais são as acusações?

O relatório diz, por exemplo, que a bancada do ID – que se dissolveu em meados de 2024, mas anteriormente incluía o francês Reunião Nacional (RN), de Marine Le Pen, a Alternativa para a Alemanha (AfD), a italiana Liga e o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) – doou mil euros (R$ 6,4 mil) para a presidente de uma associação cultural franco-russa chamada Teremok. A presidente em questão é esposa de Gregoire Eury, um conselheiro do RN para a região de Grand Est. Essa foi apenas uma das muitas conexões entre as associações que se beneficiaram das doações da ID e os funcionários de ultradireita dos partidos afiliados à ID.

Outras doações simplesmente refletiram as afinidades políticas mais amplas das autoridades eleitas pela ID. Na Alemanha, a SOS Leben (ou "SOS Vida", em português), que é ligada à AfD, recebeu 3,5 mil euros para apoiar campanhas contra o aborto. Na França, mil euros foram para a associação católica identitária SOS Calvaires, para a restauração de uma paróquia. Cerca de 600 mil euros teriam sido destinados ao Zur Zeit, um jornal austríaco de ultradireita próximo ao FPÖ, com a ID pagando por publicidade um valor muito acima das taxas de mercado. O dinheiro também foi destinado a abrigos de animais e instituições de caridade – o que não é necessariamente ruim, mas também não é permitido segundo as regras da UE.

Empresas francesas próximas a Marine Le Pen estavam entre os maiores beneficiários. Duas empresas ligadas a seus aliados políticos de longa data teriam recebido mais de 3 milhões de euros no total. Uma delas já havia sido implicada em outro escândalo de financiamento da UE.