Como o chocolate é apreciado pelo mundo

O cacau chegou às colônias norte-americanas como uma bebida vinda da América Latina no século 17. O chocolate denso e doce que é popular hoje, no entanto, foi trazido para o Novo Mundo por chocolateiros suíços na segunda metade do século 19. Apesar de suas origens comuns, o chocolate suíço e o americano têm sabores muito diferentes.

Nos Estados Unidos, as marcas de maior sucesso priorizam uma longa vida útil e um sabor estranho aos paladares europeus. Isso ocorre, em parte, devido ao uso de ácido butírico, que confere ao chocolate americano um toque levemente azedo.

O alto teor de açúcar e aditivos como xarope de milho ou gorduras vegetais também são característicos do sabor típico do chocolate americano. "O que também é muito popular são as barras grandes e grossas com recheio", explica sommeliere de chocolate alemã Julia Moser.

Chocolate europeu: seguindo a tradição

Na Europa Ocidental – especialmente na Suíça, Bélgica, França e Alemanha – o foco está no sabor refinado e na alta qualidade. As receitas de chocolate na União Europeia (UE), por exemplo, são regulamentadas de forma mais rigorosa do que nos EUA. O chocolate ao leite deve conter pelo menos 25% de cacau, sendo que a principal gordura é a manteiga de cacau.

Os fabricantes utilizam processos tradicionais, como a conchagem, que confere uma textura fina e cremosa. "A apreciação por um bom chocolate está crescendo aqui, embora o chocolate ao leite ainda seja o mais consumido, porque a maioria de nós está acostumada com ele desde a infância", diz Moser. "O chocolate amargo só começa a se tornar mais popular na idade adulta."