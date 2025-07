Cortes promovidos por Trump agravaram impacto de enchente nos EUA?

Especialistas, contudo, concordam que vai ser difícil aprimorar os sistemas de previsão meteorológica se Trump mantiver seus planos de cortes à pesquisa. A proposta orçamentária de 2026 prevê a eliminação de todos os laboratórios de pesquisa em clima e tempo do NWS mantidos em parceria com universidades, além de toda a divisão de pesquisa da NOAA – e isso num momento de eventos climáticos cada vez mais extremos e frequentes.

Chuvas torrenciais como as que caíram no Texas estão se tornando mais comuns ao redor do mundo por causa do aquecimento global turbinado pelas emissões de combustíveis fósseis. Mares mais quentes contribuem para chuvas mais extremas, e a atmosfera mais aquecida retém mais umidade. No Texas, o número de dias de chuva ou neve intensa aumentou 20% desde 1900, e os dias de calor intenso devem subir 10% ao longo dos próximos dez anos.

ra (ots)