Empresa perde cápsula com 166 urnas funerárias no espaço - Módulo de companhia que promete "funerais no espaço" a partir de R$ 20 mil deveria ter retornado à Terra com cinzas, mas foi perdido durante reentrada na atmosfera.A startup com sede na Baviera, The Exploration Company (TEC), informou que está investigando a perda de uma cápsula espacial que transportava cinzas de 166 pessoas de volta para suas famílias.

O módulo chamado "Nyx Mission Possible" deveria ter devolvido as urnas funerárias à Terra, e às famílias enlutadas, após orbitar o planeta duas vezes no final de junho. No entanto, a comunicação com o dispositivo foi perdida durante a reentrada planejada na atmosfera.

Além dos restos mortais humanos, a cápsula Nyx também transportava material vegetal e sementes de cannabis, como parte de um projeto científico que estudava os efeitos da microgravidade para avaliar como a planta poderia se comportar no ambiente de Marte.