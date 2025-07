Jeffrey Epstein não tinha "lista de clientes", dizem EUA

Conservadores que buscavam provas de um encobrimento do governo sobre as atividades e morte de Epstein expressaram indignação com a posição do departamento. O influenciador de extrema-direita Jack Posobiec postou: "Todos nós ouvimos que mais estava por vir. Que respostas seriam dadas. Incrível como toda essa bagunça do Epstein foi completamente mal gerenciada. E não precisava ser assim".

O bilionário Elon Musk compartilhou uma série de fotos de um palhaço se maquiando, ironizando Bondi. Após romper com Donald Trump, Musk chegou a afirmar que o nome do presidente estaria na lista de clientes de Epstein.

"Hora de soltar a grande bomba: o nome de Donald Trump está nos Arquivos Epstein. Esse é o real motivo pelo qual eles não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, DJT", escreveu o empresário, utilizando as iniciais do nome do presidente americano.