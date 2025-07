Lula e Trump trocam farpas após americano defender Bolsonaro

Em 27 de junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu a instrução do processo contra Bolsonaro e outros sete réus e determinou a intimação das partes para apresentarem as alegações finais, a última etapa antes do seu julgamento.

Como a DW mostrou, as tensões entre o bolsonarismo e o Judiciário brasileiro atingiram patamares internacionais após os EUA ameaçarem sancionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, como parte de uma articulação mais ampla do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro no país.

Em resposta, o próprio Moraes autorizou a abertura de um inquérito contra o filho do ex-presidente por coação e obstrução de Justiça. Esta é a primeira vez que Trump menciona diretamente o processo respondido por Bolsonaro.

Trump ameaça taxar Brics

A troca de mensagens entre Lula e Trump sobre Bolsonaro coincide com a ameaça feita pelo americano de impor tarifas adicionais de 10% aos países que se "alinharem" com o Brics.

A cúpula do bloco de economias emergentes se reuniu no Rio de Janeiro nos últimos dois dias, sob a presidência brasileira, e fez críticas veladas às políticas militares e comerciais dos EUA – posicionamento que Trump chamou de "antiamericano".