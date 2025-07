Merz patina para aumentar protagonismo da Alemanha no mundo

Em meio a tudo isso, Merz permanece vago sobre a questão de fornecer ou não à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus. "É e continua sendo uma opção", disse ele em um talk show da ARD. Seu antecessor, Scholz, sempre rejeitou o envio com o argumento de que a Alemanha poderia, com isso, ser arrastada para a guerra. "Uma coisa é certa. A Alemanha não participará da guerra", ressaltou Merz. Como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vê isso, é outra questão.

Controles fronteiriços prejudicam as laços com Polônia

O novo chanceler federal viajou para Paris e Varsóvia imediatamente após assumir o cargo, como um sinal de que ele atribui uma importância especial a esses dois parceiros europeus. Houve uma recepção cordial do presidente francês, Emmanuel Macron.

No entanto, Merz se desentendeu com o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, quando mandou reforçar controles de fronteira pouco antes para evitar a entrada ilegal de migrantes. A Polônia não quer receber de volta esses migrantes e agora está controlando sua fronteira com a Alemanha. Henning Hoff chama isso de um "tropeço inicial" de Merz, "porque a política simbólica de migração parece para ele mais importante do que a coesão europeia e as relações de boa vizinhança com a Polônia".

Apenas espectador no Oriente Médio

Enquanto isso, a segunda maior crise ao lado da guerra na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, está ocorrendo praticamente sem os europeus. Israel e, alguns dias depois, os EUA, atacaram alvos no Irã para impedir que o país construísse uma bomba nuclear. Não houve consultas com os europeus. O papel da Alemanha se limitou, em grande parte, a pedir uma redução da escalada depois disso.