Ministro de Putin é encontrado morto horas após ser demitido - Corpo de Roman Starovoit foi encontrado em seu veículo nos arredores de Moscou com um ferimento de bala, horas após o Kremlin oficializar sua saída da chefia do Ministério de Transportes.Horas após ser demitido pelo presidente russo Vladimir Putin, o ex-ministro dos Transportes da Rússia Roman Starovoit foi encontrado morto dentro de seu carro nos arredores de Moscou com um ferimento por arma de fogo.

A principal hipótese levantada pelas autoridades é que ele teria tirado a própria vida, informaram investigadores estaduais nesta segunda-feira (07/07).

Houve relatos conflitantes sobre o momento exato da morte de Starovoit. O Comitê Investigativo da Rússia, responsável por apurar crimes graves, declarou estar trabalhando para estabelecer as circunstâncias precisas.