Polônia reage à Alemanha e inicia controle de fronteiras terrestres

Os três países compõem o Espaço Schegen, que permite a livre circulação de pessoas. Contudo, o governo polonês diz querer interromper o fluxo de migrantes que percorrem a rota dos Bálcãs por Belarus e, depois, seguem para a Alemanha passando pela Polônia.

"Sensação de assimetria"

Varsóvia acusa Berlim de sistematicamente devolver os migrantes interceptados ao território polonês, uma medida juridicamente controversa. O governo alemão vem impondo novos controles de fronteira desde setembro de 2024, decisão que foi criticada pela Polônia.

Em maio, o novo ministério Interior alemão mandou barrar requerentes de asilo antes do ingresso do país. O governo polonês afirmou que faria o mesmo se a Alemanha mantivesse a política anti-imigração.

"Avisei o lado alemão em março e conversei sobre isso diversas vezes com o novo chanceler", disse o primeiro-ministro polonês Donald Tusk durante uma reunião governamental em que anunciou os novos controles.

Segundo ele, a decisão foi tomada pois a "paciência da Polônia" havia se esgotado com medidas unilaterais do lado alemão, que geraram tensões e despertaram uma "sensação de assimetria" no lado polonês.