Por que não há vida em Marte?

De qualquer forma, uma prova mais clara disso tudo exigirá o envio de amostras de rochas da superfície marciana para serem analisadas na Terra, algo que os Estados Unidos e a China tentarão fazer na próxima década.

Vida em Marte (e além)?

O que os cientistas buscam é a resposta para uma pergunta-chave: a Terra é o único planeta a abrigar vida?

Astrônomos descobriram quase 6.000 planetas fora do nosso sistema solar desde o início da década de 1990, mas eles estão muito fora de nosso alcance para coletar amostras. Os cientistas só podem estudar rochas de Marte e da Terra para entender o passado de Marte, disse Kite.

Se for determinado que Marte nunca teve microrganismos durante seus períodos com água, isso pode ser uma indicação de que é difícil a vida emergir em outras partes do universo.

Mas, se evidências de vida antiga forem encontradas, isso "basicamente nos diria que a origem da vida é fácil em escala planetária", explicou Kite.