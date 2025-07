Quais as chances de o partido de Musk decolar nos EUA? - Após romper com Trump, bilionário quer abalar sistema bipartidário nos EUA. Mas a história sugere que isso não é tão simples. Empreitada, porém, tem potencial para dar dor de cabeça aos republicanos.O homem mais rico do mundo tem um novo projeto, e quer chegar até o Congresso dos Estados Unidos com ele: o "Partido da América".

O empreendimento é mais um capítulo do rompimento entre o presidente americano, Donald Trump, e seu principal patrocinador de campanha, Elon Musk. O bilionário está insatisfeito com o megapacote fiscal do republicano recém-aprovado no Congresso que corta gastos sociais, subsídios à energia limpa e impostos e, ao mesmo tempo, aumenta as despesas com defesa e controle de migração.

Para o CEO da fabricante de carros elétricos Tesla, o projeto – que deve aumentar em 3,3 trilhões de dólares (R$ 17,8 bilhões) a dívida pública americana – é uma afronta ao mantra da eficiência que ele tentou incutir no governo enquanto assessorou Trump e chefiou uma ofensiva de cortes de gastos públicos.