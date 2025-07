Trump ameaça impor tarifas a países que se alinharem ao Brics

A expansão do Brics aumentou o peso diplomático do grupo, que busca representar os países em desenvolvimento do Sul Global e reforçar pedidos por reformas em instituições globais. O texto final posiciona o bloco como um defensor do multilateralismo e crítico indireto das políticas comerciais e militares dos Estados Unidos.

Em seu discurso de abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva traçou um paralelo com os países em desenvolvimento que resistiram a se alinhar com qualquer um dos polos da ordem mundial durante a Guerra Fria.

"O Brics é o herdeiro do Movimento dos Não Alinhados", afirmou Lula. "Com o multilateralismo sob ataque, nossa autonomia está novamente em xeque", afirmou.

Os países do Brics representam mais da metade da população mundial e 40% de sua produção econômica, observou Lula em comentários neste sábado a líderes empresariais, alertando contra o protecionismo.

"Não somos antiamericanos"

Após a ameaça de Trump, um porta-voz do Ministério do Comércio da África do Sul disse que seu país ainda quer negociar um acordo comercial com os Estados Unidos. As tentativas ocorrem desde maio, quando Trump recebeu o presidente sul-africano Cyril Ramaphosapara conversas na Casa Branca.