A busca pelo lixo nuclear despejado no fundo do Oceano Atlântico - Entre as décadas de 1950 e 1980, centenas de milhares de barris de resíduos nucleares foram despejados no Oceano Atlântico. Agora, pesquisadores estão mapeando o despejo e já descobriram 1.800 barris de lixo radioativo.O que os olhos não veem, o coração não sente – este era o lema que regia o despejo de lixo radioativo no oceano. Até o momento, pesquisadores já descobriram mais de 1.800 barris de lixo radioativo no nordeste do Atlântico.

Os barris radioativos foram despejados no oceano entre as décadas de 1950 e 1980 por vários países europeus, incluindo Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suíça e Alemanha. Era a solução mais barata e simples para o descarte do lixo radioativo da indústria nuclear e de laboratórios de pesquisa.

O descarte de lixo nuclear no oceano só foi proibido em 1993. Até então, porém, pelo menos 200.000 barris já haviam sido jogados apenas no nordeste do Atlântico, a profundidades de 3.000 a 5.000 metros.