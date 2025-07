Alemanha acusa China de mirar aeronave alemã com laser - Navio de guerra chinês apontou um raio laser para uma aeronave alemã que participava de missão da UE contra a milícia houthi no Mar Vermelho, segundo o Ministério do Exterior da Alemanha.Militares chineses miraram com laser uma aeronave alemã que participa de uma missão da União Europeia (UE) contra a milícia houthi no Mar Vermelho, comunicou nesta terça-feira (08/07) o Ministério do Exterior da Alemanha.

Devido ao incidente, o embaixador chinês em Berlim, Deng Hongbo, foi convocado pelo governo alemão nesta terça-feira. "O perigo para a tripulação alemã e a interrupção da missão são completamente inaceitáveis", afirmou o Ministério alemão do Exterior.

A convocação formal de um embaixador é considerada uma medida diplomática grave, com a qual o governo do país anfitrião sinaliza claro descontentamento.