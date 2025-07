Conventos e mosteiros estão morrendo na Alemanha - Queda no número de membros de ordens católicas cria dilema sobre o futuro das freiras e monges que moram em conventos e mosteiros - e abre um filão imobiliário.Não é todo dia que surge um anúncio imobiliário desses: uma propriedade com mais de 136 mil metros quadrados, incluindo 11.664 metros quadrados de área útil e 130 quartos. As freiras beneditinas da abadia de St. Erentraud, perto de Kellenried, no sul do estado alemão de Baden-Württemberg, entre o Lago Constança e Ulm, estão procurando alguém para comprar seu convento. Preço: pouco menos de 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões).

A irmã Eva-Maria confirma o anúncio por telefone, mas não quer dar detalhes. "No momento, não estamos falando muito sobre isso", diz. O convento tem um site simpático e informativo, com uma foto principal mostrando muito mais irmãs do que as cerca de uma dúzia que vivem lá hoje. Em 2018, ainda havia 19 freiras no convento.

As primeiras freiras chegaram lá em 1924, e o convento foi oficialmente fundado dois anos depois. Agora, uma descrição de como foi a comemoração do centenário em 2024 aparece ao lado de uma nota informando que a ala para hóspedes foi fechada. Segundo especialistas, mesmo a venda do prédio não trará muito lucro para a ordem, pois construir acomodações adequadas para as freiras restantes será cara.