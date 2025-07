Daimler Truck cortará de 5 mil empregos na Alemanha até 2030

A empresa disse que os números recentes dos negócios mostraram que a Mercedes-Benz Trucks precisa se tornar mais resistente ao mercado.

O programa de corte de custos, denominado "Cost Down Europe", tem o objetivo de colocar os negócios europeus de volta nos trilhos e melhorar a lucratividade. Seu objetivo é economizar mais de 1 bilhão de euros por ano até 2030.

Um dia antes do anúncio, as vendas caíram pelo segundo trimestre – para 106.715 caminhões e ônibus, em comparação com 112.195 unidades no ano passado.

A empresa, listada no DAX, chegou a um acordo em maio com o conselho central de trabalhadores sobre os principais pontos para suas unidades de caminhões na Alemanha, incluindo uma redução socialmente responsável da força de trabalho e o compromisso de evitar demissões compulsórias até o final de 2034.

Quais empregos serão cortados?

A empresa planeja reduzir os custos recorrentes em mais de um bilhão de euros até 2030, tendo como alvo as despesas com pessoal, materiais, administração, infraestrutura de TI e pesquisa e desenvolvimento.