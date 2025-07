Ex-líder da Coreia do Sul tentou incitar conflito com o Norte?

A acusação de insurreição do ex-líder é punível com prisão perpétua ou pena de morte, embora a Coreia do Sul não tenha realizado nenhuma execução em décadas.

Promotores pedem novo mandado de prisão

Yoon, que foi libertado sob fiança em março, negou as acusações, afirmando que "a lei marcial não é um golpe de Estado" e que sua declaração foi concebida como uma "mensagem de paz" à nação para jogar luz sobre as intenções da oposição contra o governo.

Ele foi interrogado novamente em Seul no sábado e, um dia depois, promotores especiais entraram com um pedido de um novo mandado de prisão por suposto abuso de poder, falsificação de documentos oficiais, violação da lei de segurança presidencial e obstrução de funções oficiais.

De acordo com a imprensa sul-coreana, uma audiência para confirmar o mandado de prisão foi marcada para esta quarta-feira. Yoon deverá comparecer pessoalmente para apresentar seus argumentos ao tribunal.

As autoridades afirmam que as alegações de traição, que incluem o envio de drones para a Coreia do Norte, não foram incluídas nas acusações, pois ainda estão sendo investigadas, mas poderão ser adicionadas posteriormente.