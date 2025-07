"Hoje sentimos na pele a mudança do clima" - Em maratona para mobilizar mutirão pelo clima, Ana Toni, à frente COP30, é a favor de debate sobre combustíveis fósseis, esclarece Belém para o mundo e lida com problemas logísticos da anfitriã.Por onde passa, Ana Toni recebe acenos e sorrisos. Muitos dos que a cumprimentam já estiveram numa mesa de reuniões com ela. A diretora-executiva da próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP30, tem longa experiência em negociações – dentro e fora dos círculos oficiais da diplomacia.

Formada em economia, Toni fez carreira no terceiro setor, com passagens pelo Greenpeace e à frente do Instituto Clima e Sociedade, organização filantrópica que capta recursos e distribui o dinheiro entre iniciativas brasileiras voltadas para o combate às mudanças climáticas. No terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, ela assumiu a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

À frente da COP30, Toni tem percorrido longas distâncias e dialogado com diferentes públicos para convencer lideranças a se comprometerem mais. Em Bonn, na Alemanha, que sediou uma rodada preparatória da próxima conferência em Belém, a presidência brasileira conseguiu avanços, mas foi bastante questionada sobre as condições que a próxima anfitriã tem a oferecer aos milhares de participantes que desembarcam na capital do Pará em novembro.