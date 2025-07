Incêndio florestal obriga Marselha e fechar aeroporto - Centenas foram desalojados, voos e trens foram cancelados, devido às chamas que afetam o sul da França e paralisam a segunda maior cidade do país.Um grande incêndio que começou na segunda-feira provocou nesta terça-feira (08/07) o fechamento do aeroporto de Marselha, um dos principais da França, com as autoridades também pedindo que moradores de várias cidades da região fiquem confinados em casa, com portas e janelas fechadas, devido à intensa fumaça.

As chamas são impulsionadas por um forte vento mistral, temperaturas acima de 30 graus e a vegetação seca, especialmente após a onda de calor da última semana.

Cerca de 400 pessoas foram desalojadas, 110 ficaram levemente feridas e voos e trens foram cancelados, de acordo com o balanço provisório do violento incêndio florestal que afeta Marselha, a segunda cidade mais populosa da França, com 850 mil habitantes.