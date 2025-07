Massacre de Srebrenica, a lacuna na cultura europeia da memória - Em julho de 1995, tropas sérvias comandadas por Ratko Mladic assassinaram mais de 8 mil bósnios muçulmanos. Esse genocídio é o pior crime em solo europeu desde 1945, e até hoje a Europa não o relembra adequadamente.Quando as tropas do general sérvio-bósnioRatko Mladic cometeram o genocídio de bósnios muçulmanos no então enclave e zona protegida pela ONU de Srebrenica, em julho de 1995, as imagens do horror se espalharam pelo mundo quase imediatamente: de milhares de refugiados indefesos na base da ONU em Potocari; da separação de mulheres e crianças dos homens; do comandante holandês da Força de Proteção das Nações Unidas brindando com Mladic.

Nos dias que antecederam o genocídio houve mensagens transmitidas por operadores de rádio amador em Srebrenica. E com o massacre já em andamento, os primeiros sobreviventes relataram a caçada e os horrores nas florestas ao redor de Srebrenica.

Embora as dimensões exatas do crime ainda não fossem conhecidas em julho de 1995, já estava claro que ali havia sido alcançado o ápice da política de limpeza étnica da Sérvia na Bósnia, que havia sido cometido um dos piores crimes desde o Holocausto – se não com o pleno conhecimento dos representantes da comunidade internacional, ao menos com seu pressentimento tolerante, e isso numa época em que o lema da cultura da memória europeia já era, e havia muito tempo, "nunca mais!".