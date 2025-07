O impacto para o clima da exploração de petróleo na Foz do Amazonas - Petroleiras avançam na exploração do combustível fóssil na costa da Amazônia. Região pode emitir mais que o dobro dos gases de efeito estufa que o Brasil libera anualmente na atmosfera.Até 17 de junho desse ano, apenas a Petrobras tinha concessões e buscava uma licença para explorar petróleo na bacia marítima Foz do Amazonas. Com o leilão realizado naquele dia, as americanas Exxon Mobil e Chevron e a chinesa CNPC também arremataram blocos na região, confirmando a costa da Amazôniacomo uma área de expansão petroleira.

O movimento das petroleiras em direção à Foz do Amazonas ocorre em um cenário em que o desafio é diminuir as emissões dos gases de efeito estufa (GEE), responsáveis pelas mudanças climáticas. O impacto no clima da queima do combustível fóssil na bacia, localizada na costa do Amapá e Pará, ainda é incerto. Mas especialistas, ambientalistas e procuradores mostram preocupação com seus efeitos.

Um cálculo do Instituto ClimaInfo mostrou que 4,7 bilhões de toneladas de gás carbônico (CO?) poderiam ser lançados na atmosfera, mais de duas vezes o que o país emitiu em 2023. A comparação foi feita com os últimos dados disponíveis no Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa (SEEG) do Observatório do Clima.