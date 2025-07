Por que Donald Trump tem tanto medo do Brics? - Presidente americano ameaça com tarifas nações que se alinharem aos planos do bloco para desafiar a hegemonia do dólar. Apesar do progresso limitado da iniciativa, dezenas de nações ainda estão ansiosas para participar.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está dobrando aposta na pressão contra o bloco de economias de rápido crescimento do Brics, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, alertando que as iniciativas do bloco para minar o domínio do dólar americano ameaça a supremacia econômica dos EUA.

No momento em que os líderes do Brics se reuniram no Rio de Janeiro para sua cúpula anual, Trump prometeu, no domingo (06/07), impor uma tarifa adicional de 10% a qualquer nação que apoie as "políticas antiamericanas" do grupo, aumentando a pressão sobre as taxas comerciais existentes e as que ameaçou lançar.

A pausa de 90 dias do governo Trump nas tarifas mais altas deve expirar nesta quarta-feira (09/07), e cartas foram enviadas para informar dezenas de países sobre a nova taxa de importação dos EUA, de acordo com a Casa Branca.