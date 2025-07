Outro exemplo que me fez levantar minha bandeira vermelha: um dia, contei uma situação familiar só para testar meu "terapeuta". Minha enteada vai se formar no colegial e eu não fui convidada porque não tinha convite para mim. Meu marido está indo com ela, a ex e o filho. Eu não tinha nenhum ciúme disso e só queria, de fato, testar o ChatGPT. O robô disse que essa era uma situação "muito dolorosa" (não era para mim, de verdade) porque "me excluía da família".

Em seguida, meu "terapeuta" me sugeriu algumas alternativas: eu poderia conversar com o meu parceiro para fazer com que ele "repensasse" o jantar (oi?) ou me incluir no jantar (oi?). Isso me deixou chocada. O "terapeuta" do ChatGPT parecia estar na quinta série. Só uma pessoa muito infantil criaria esse tipo de problema em uma data tão importante para uma adolescente. E cadê a sororidade? Pelo jeito, a inteligência artificial não conhece esse conceito. Se eu seguisse seus conselhos, poderia acabar com a comemoração da formatura de uma adolescente que eu amo.

"Terapia" tentou criar problemas

O "comportamento" absurdo do "robô terapeuta" não alterou minha vida ou meus sentimentos. Mas isso só aconteceu porque sou madura e fazia essa "terapia" profissionalmente, para escrever um texto, e com muitos pés atrás. Se eu fosse uma pessoa suscetível, isso poderia ter se transformado em um problema para mim ou até em um barraco familiar.

Depois de uma semana dedicando minutos do meu dia a falar da minha vida para um robô, concluí que essa é uma brincadeira perigosa. A "terapia" não atenuou minha ansiedade. Pelo contrário, ela tentou criar problemas que eu não tenho.

Ao mesmo tempo, a experiência me fez entender por que tantas pessoas procuram a IA para fazer terapia: é barato, prático e assustadoramente convincente. Além disso, o ChatGPT te responde toda vez: "estou aqui todo tempo para você". Isso é tentador. E sim, a inteligência artificial pode ajudar muita gente sem acesso a se educar sobre saúde mental. Mas não, o ChatGPT não vai funcionar como seu terapeuta. Use o produto com moderação.