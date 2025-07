Trump e Netanyahu insistem em realocar palestinos de Gaza

Antes do jantar, Netanyahu teve reuniões separadas na Blair House (residência oficial para chefes de Estado estrangeiros) com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e com o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Witkoff afirmou posteriormente que há uma oportunidade de "se chegar rapidamente a um acordo" nas negociações entre Israel e o grupo radical palestino Hamas em Doha. O próprio Trump havia enfatizado, antes da chegada de Netanyahu a Washington, que via "uma boa chance de um acordo com o Hamas" ainda esta semana. "Eles querem se reunir e querem esse cessar-fogo", declarou na Casa Branca, ao lado do premiê israelense.

Especialistas de fato esperam progressos nos próximos dias. As condições são favoráveis, afirmou o ex-diplomata americano Richard Haass, hoje diretor do think-tank Council on Foreign Relations. "As negociações estão acontecendo agora, depois dos ataques ao Irã", disse Haass à emissora NPR. "Esses ataques fortaleceram a posição tanto do primeiro-ministro israelense quanto do presidente americano e enfraqueceram as perspectivas do Hamas de receber nova ajuda do Irã."

Negociações indiretas entre enviados israelenses e do Hamas estão em andamento em Doha, no Catar, facilitadas por mediadores do Catar e do Egito. Detalhes sobre a proposta de cessar-fogo surgiram nos últimos dias, incluindo uma duração de 60 dias e a devolução de reféns israelenses, com o Hamas entregando dez reféns vivos e os restos mortais de 18. Já Israel libertaria um número ainda não determinado de prisioneiros palestinos. Além disso, as forças israelenses recuariam para uma zona-tampão ao longo das fronteiras de Gaza. A proposta também estipula que as negociações para o fim da guerra deverão começar no primeiro dia do cessar-fogo.

Mesmo que esse acordo seja alcançado, ele está longe de ser uma solução de paz final para a Faixa de Gaza, diz Haass. "Não devemos confundir o que está na mesa com qualquer solução duradoura para a questão palestina", disse.

Impasse na solução de dois Estados