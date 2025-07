Como Trump quer atingir a China taxando países asiáticos

No entanto, alguns observadores sugeriram que os planos de incluir as relações comerciais dos países com a China nos acordos podem sair pela culatra. "As negociações podem ser problemáticas se, como alguns relatórios indicam, os EUA tentarem fazer com que outras partes da Ásia excluam a China das cadeias de suprimentos regionais", avaliou Gareth Leather, economista sênior para a Ásia da empresa de investimentos Capital Economics, em nota.

Desde o anúncio de Trump sobre as tarifas no chamado "Dia da Libertação", em 2 de abril, a Casa Branca somente fechou acordos tarifários com três países: Reino Unido, Vietnã e China.

O acordo com o Vietnã é um exemplo das exigências impostadas pelos EUA para atingir a China. Washington concordou em reduzir as tarifas sobre produtos do país asiático para 20%, mas impôs uma tarifa de 40% sobre o chamado transshipment de mercadorias, através do qual a China vende mercadorias a países terceiros por meio de intermediários, como o Vietnã.

O que exatamente é transshipment?

Transshipment é o envio de mercadorias para um destino intermediário e, em seguida, para o destino final. Com frequência é um processo normal do comércio global, mas também pode ser um método usado para disfarçar a origem de um produto.

No início desta semana, o jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem sugerindo que empresas chinesas estariam enviando volumes cada vez maiores de mercadorias para os EUA através de países do Sudeste Asiático, uma forma de transshipment que visa evitar novas tarifas americanas sobre produtos chineses.