Conclusão do caso Epstein irrita base de Trump

Esse episódio é apenas um dos vários rachas que surgiram no movimento Maga nos últimos dias. Outro ponto que dividiu a base foi a decisão dos EUA de retomar o fornecimento de armas para a Ucrânia.

Os apoiadores também já mostravam incômodo com declarações de Trump defendendo uma flexibilização nas operações anti-imigração em fazendas e sua decisão de atacar o Irã, que contrastou com as promessas de maior isolacionismo durante a campanha.

A tensão com a base ocorre enquanto seu ex-assessor Elon Musk lança um partido político para rivalizar com Trump. Ambos romperam publicamente devido ao desentedimento sobre gastos federais.

Quando a briga entre Trump e Musk explodiu no mês passado, Musk alegou que Trump estaria citado nos arquivos de Epstein. Na ocasião, disse que o nome do presidente estaria nos arquivos Epstein. Já nesta terça-feira, voltou a criticar o republicano. "Como as pessoas podem ter fé no Trump se ele não quer divulgar os arquivos de Epstein?", questionou Musk no X.

gq (AFP, AP, ots)