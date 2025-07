Juliana Marins morreu por traumas da queda na Indonésia, diz novo laudo - Peritos brasileiros realizaram nova autópsia no corpo da brasileira, que morreu em trilha do Monte Rinjani, na Indonésia. Óbito teria ocorrido 15 minutos após os ferimentos, mas estado do corpo dificultou análise.A nova autópsia realizada no corpo de Juliana Marins, morta após sofrer queda no Monte Rinjani, na Indonésia, confirmou que a brasileira morreu em decorrência de ferimentos múltiplos causados por uma queda de grande altura.

O resultado se assemelha ao divulgado por autoridades do país asiático, que realizaram uma primeira perícia no corpo de Juliana, quatro dias após o acidente. Contudo, os peritos brasileiros indicam que o estado do corpo dificultou uma análise mais aprofundada.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro, Juliana sofreu hemorragia interna causada por lesões severas em órgãos vitais, compatíveis com o impacto. Foram identificadas fraturas na região da pelve, tórax e crânio.