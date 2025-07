México dobra aposta em militarização contra narcotráfico

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou sua preocupação com "os poderes que seriam concedidos ao Exército para processar informações de inteligência, bem como outras disposições que, sem as salvaguardas adequadas, colocariam em risco o direito à privacidade".

O pano de fundo é um histórico de espionagem por parte das Forças Armadas. O último escândalo eclodiu em 2019, com o vazamento de relatórios do sistema Pegasus, nome do software israelense com o qual o Ministério da Defesa Nacional e o Centro Militar de Inteligência vigiaram mais de 400 ativistas, jornalistas e defensores dos direitos humanos e do meio ambiente. Até o momento, ninguém foi condenado pelo uso ilegal do software espião.

Autor: Sandra Weiss