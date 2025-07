O que se sabe sobre plano de Israel para concentrar palestinos no sul de Gaza - Governo Netanyahu diz que pretende criar "cidade humanitária" com 600 mil deslocados em Rafah, que seriam proibidos de deixar o local. Críticos veem preparação para expulsão em massa da população do território.O governo de Israel anunciou planos para confinar centenas de milhares de palestinos de Gaza numa faixa fechada no sul do enclave devastado para a guerra, justificando que isso é necessário para separar civis do Hamas, mas a medida está sendo encarada por críticos como mais um passo na direção de uma expulsão em massa da população.

Nesta segunda-feira (08/07), o ministro da Defesa, Israel Katz, detalhou a jornalistas a estratégia, que envolveria uma zona fechada ao longo da fronteira com o Egito.

Katz ordenou às forças armadas israelenses que elaborassem planos para construir o que chamou de "cidade humanitária" em Rafah, município que foi duramente destruído pela guerra e hoje está quase desabitado. Segundo a imprensa israelense, ele disse que as pessoas deslocadas para a área seriam submetidas a controles para impedir a entrada de membros do Hamas. Ainda segundo essas declarações, as pessoas não poderiam sair depois de entrarem na zona.