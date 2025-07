Onda de calor na Europa mata 2,3 mil em dez dias

Segundo os pesquisadores do Imperial College de Londres e da Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical, as mudanças climáticas tornaram as ondas de calor mais severas, triplicando o número estimado de mortes no período.

O estudo considerou apenas o período de 23 de junho a 2 de julho, quando boa parte da Europa Ocidental sofreu sob temperaturas muito acima da média e até mesmo na Alemanha os termômetros beiraram os 40 ºC.

O levantamento abrangeu as cidades Madrid e Barcelona (Espanha); Lisboa (Portugal); Londres (Reino Unido); Frankfurt (Alemanha); Milão, Roma e Sassari, na Sardenha (Itália); Atenas (Grécia); Budapeste (Hungria) e Zagreb (Croácia). Segundo os cientistas, a temperatura nesses locais esteve até 4 ºC acima do normal.

Em Espanha e Portugal, os termômetros chegaram a marcar até mesmo 46 ºC. No norte de Londres, a sensação térmica bateu os 48 ºC.

Como as mortes foram calculadas

A estimativa foi feita com base em modelos epidemiológicos consagrados e dados históricos de mortalidade, para refletir óbitos em que o calor foi a causa subjacente. Isso inclui casos em que a exposição agravou problemas de saúde preexistentes.