9 de Julho foi revolução ou fracasso? Por que paulistas se orgulham de uma guerra que perderam

A narrativa da Revolução de 1932 alimentou, ao longo das décadas, um senso de excepcionalismo paulista. A maneira como ela foi significada pela historiografia paulista sedimentou uma ideia, um tanto anacrônica, de que São Paulo seria a locomotiva do Brasil - a frase latina que está no brasão da cidade de São Paulo diz "não sou conduzido, conduzo". Essa noção ainda aparece muito, sobretudo em discursos políticos e em momentos eleitorais.

E também aparece em campanhas cívicas e até mesmo em alguns espectros mais radicais. Especialistas veem uma certa convergência desse discurso com o bolsonarismo paulista, apropriando-se da ideia do "nós contra eles", principalmente antagonizando o estado com o nordeste brasileiro - que foi a região que acabou selando a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro para o Partido dos Trabalhadores (PT) nas últimas eleições presidenciais.

Significados

O caso da Revolução Constitucionalista também levanta questões mais amplas sobre a relação entre memória histórica e identidade nacional. O fato de um estado celebrar, com tanto fervor, uma guerra civil perdida pode soar contraditório - mas revela como sociedades constroem sentidos a partir de seus traumas.

Nesse sentido, a derrota de 1932 foi reelaborada como vitória moral. A lógica não é exclusiva dos paulistas. Os sulistas americanos, derrotados na Guerra Civil que o país viveu no século 19, também se apropriam de ícones que rememoram o conflito de forma orgulhosa.

"Em histórias nacionais é muito comum as disputas pela memória. São Paulo busca contar a história do Brasil a partir do seu olhar. Isso está presente também no sentido de resgatar o espírito bandeirante, como desbravador, inovador em busca de novos tesouros e valores", analisa Missiato. "Há uma história que coloca o movimento como revolucionário e uma visão mais progressista que situa o movimento como algo que dialogava com as elites do atraso."