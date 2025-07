A cronologia dos laços entre o trumpismo e o bolsonarismo

"O Bolsonaro vai a Israel em 2016, já como um ato de pré-campanha. Ele também vai aos Estados Unidos em 2017, não se encontra com Trump, mas já começa a surgir aquela narrativa de que Bolsonaro é o 'Trump dos trópicos'. Eu diria que a campanha [presidencial brasileira] é quando isso começa a acontecer", afirma Casarões.

Estratégia articulada entre movimentos

Em novembro de 2018, o deputado Eduardo Bolsonaro e Filipe Martins emergem como elo central da ponte entre o bolsonarismo e o trumpismo. Os brasileiros foram aos EUA para articular conexões entre o governo Trump e a futura gestão de Bolsonaro na chefia do Palácio do Planalto.

Do lado americano, o estrategista trumpista Steve Bannon, que mantinha relações amistosas com Olavo de Carvalho, declarou apoio a Bolsonaro e se tornou o elo dos brasileiros com movimentos conservadores nos EUA.

"Aí começa a aparecer muito claramente uma estratégia mais articulada. No período de 2016, o bolsonarismo estava mais no campo da emulação [do trumpismo], da repetição de estratégias e pautas que tinham sido vitoriosas na eleição dos EUA. Depois da eleição do Bolsonaro a gente começa a ver muito claro uma articulação mais formal", diz Casarões.

Parte desta mobilização, por exemplo, resultou na realização da Cúpula Conservadora das Américas, em Foz do Iguaçu, com a presença de Eduardo Bolsonaro, e o consequente lançamento da Prosul, uma alternativa conservadora à Unasul.