Ameaça de Trump à cidadania por nascimento ecoa nazismo?

De acordo com a World Population Review, 35 países no mundo concedem automaticamente a cidadania às pessoas nascidas em seus territórios, independentemente do status de residência dos pais. A cidadania por nascimento da Alemanha, por exemplo, é restrita. O Canadá e os Estados Unidos são os dois únicos países com cidadania irrestrita por direito de nascimento que também estão entre as 20 maiores economias.

Legislador chama medida de Trump de autoritária

"A retirada da cidadania é, obviamente, uma marca registrada do autoritarismo", diz Jamie Raskin, congressista americano do Partido Democrata, durante um debate em fevereiro sobre a 14ª Emenda.

Ele se referiu à "Lei de Cidadania do Reich", uma subseção das Leis de Nuremberg que revogou a cidadania e os direitos civis dos judeus alemães em 1935 – medida logo introduzida em outros Estados fascistas, como a Itália, sob o governo de Mussolini.

"Até hoje, países autoritários privam pessoas da cidadania para puni-las por ativismo político ou dissidência", acrescentou o legislador.

Preservar a santidade da cidadania por nascimento foi algo que tornou os EUA únicos, diz ele.