Balança comercial: o que o Brasil vende e compra dos EUA?

Assim, os Estados Unidos costumam ter superávit na sua relação comercial com o Brasil, e isso já há vários anos. As informações disponíveis no site do MDIC mostram quem, de 1997 até 2025 (período para o qual há dados disponíveis), os Estados Unidos venderam mais do que compraram num total de quase 50 bilhões de dólares.

Desde 2009, a balança comercial é favorável aos Estados Unidos. De lá para cá, o superávit americano é de 90,3 bilhões de dólares.

O que se negocia entre EUA e Brasil

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, em 2024, o Brasil vendeu para os Estados Unidos principalmente petróleo bruto, ferro ou aço semimanufaturado, café em grão, pastas químicas de madeira (usadas na indústria, por exemplo para fabricar papel) e aviões e outros veículos aéreos. Carnes bovinas e suco de laranja também estão entre os produtos brasileiros vendidos aos EUA. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo.

Já os principais itens que os Estados Unidos venderam para o Brasil, segundo a lista do MDIC de 2024, são componentes para a fabricação de aviões (partes de turborreatores ou de turbopropulsores, bem como turborreatores de empuxo superior a 25 kN), gás natural liquefeito e petróleo bruto. Óleo diesel, naftas para petroquímica (líquido derivado do petróleo usado nessa indústria) e carvão betuminoso também se destacam na lista.

Produtos de alta concentração