Carro elétrico bate recorde de autonomia ao percorrer 1.205 km sem recarga

Recorde mundial de autonomia

O Livro Guinness dos Recordes confirmou a marca inédita na categoria "Maior viagem em carro elétrico com um único carregamento". "Estamos estabelecendo novos padrões em eletromobilidade", disse o engenheiro-chefe da Lucid, Eric Bach, acrescentando que a tecnologia desenvolvida pela empresa faz com que o veículo possa viajar mais longe com menos energia do que os demais carros elétricos.

A viagem com superou significativamente o recorde anterior registrado pelo Guinness de 1.045 quilômetros, alcançado por um carro elétrico da Mercedes no Japão em junho.

No entanto, no uso cotidiano, o alcance do veículo deverá ser significativamente menor do que na viagem entre St. Moritz e Munique.

Recorde ou campanha de marketing?

Especialistas do setor reagiram com cautela ao recorde estabelecido pelo veículo. "A competição por maior alcance continua, embora o alcance longo esteja perdendo importância", disse Stefan Bratzel, do Centro de Gestão Automotiva (CAM) em Bergisch Gladbach, na Alemanha.