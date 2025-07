Chefe da Comissão Europeia sobrevive votação que poderia encerrar seu mandato

"Enquanto forças externas buscam nos desestabilizar e dividir, é nosso dever responder em consonância com nossos valores. Obrigada e viva a Europa", afirmou a chefe do Executivo da UE após a votação.

Em discurso ao Parlamento no início desta semana, von der Leyen rejeitou a iniciativa como uma tentativa fundamentada em teorias da conspiração que visava dividir a Europa, criticando seus apoiadores como "antivacinas" e apologistas do presidente russo, Vladimir Putin.

Ela instou os legisladores a renovarem a confiança em sua Comissão, argumentando que era fundamental que a Europa demonstrasse unidade diante de uma série de desafios, desde as negociações comerciais com os EUA até a guerra da Rússia na Ucrânia.

Polêmica envolvendo compra de vacinas

A moção de desconfiança foi apresentada pelo eurodeputado romeno Gheorghe Piperea, que criticou a falta de transparência de Von der Leyen em um caso envolvendo trocas de mensagens de texto com o CEO da farmacêutica Pfizer , Albert Bourla, durante a pandemia, ainda durante seu primeiro mandato à frente da Comissão Europeia.

Uma reportagem do jornal americano The New York Times sugeriu que o contato pessoal entre Von der Leyen e Bourla teria sido fundamental para garantir o acordo multibilionário da UE para a aquisição das vacinas durante a crise.