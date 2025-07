'Visto anti-woke': como e por que conservadores estão migrando para a Rússia

Com o visto e as histórias positivas de imigrantes ocidentais, a Rússia está mostrando aos seus próprios cidadãos: 'olhem, há pessoas que vêm para cá porque nós satisfazemos o que lhes falta no Ocidente decadente. Elas também querem retornar aos valores cristãos ocidentais'.

Katharina Bluhm, socióloga

Para o Ocidente, a mensagem é: "vocês podem vir para cá se tudo isso os incomoda tanto. Nós representamos a Europa melhor, a Europa do patriotismo e dos valores tradicionais e papéis de gênero que não existem mais em outros lugares."

Além do simbolismo, os problemas demográficos da Rússia também desempenham um papel, diz Bluhm. A população vem diminuindo há anos e, apesar dos subsídios do governo, a taxa de natalidade é muito baixa. A guerra de agressão contra a Ucrânia também provocou grandes perdas e mais emigração, especialmente entre os jovens russos.

"Segura para famílias cristãs tradicionais"

Visto foi introduzido por decreto do presidente Vladimir Putin em agosto de 2024 Imagem: Natália Kolesnikova / AFP

Famílias como os Feenstras, que emigraram do Canadá para a Rússia com oito filhos, provavelmente serão mais do que bem-vindas. Eles relatam em detalhes nas redes sociais como é a sua nova vida.