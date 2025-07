Exportadores alemães não querem acordo "a qualquer preço" com os EUA - Após a imposição de tarifas por Trump, presidente de federação comercial alemã defende acordo justo para toda a UE. Paralelamente, eurodeputada alemã elogia reação de Lula após EUA anunciarem tarifaço contra o Brasil.Os exportadores alemães querem chegar a um acordo no conflito comercial com os Estados Unidos, mas não a qualquer preço, disse o presidente da Federação Alemã de Atacado, Comércio Exterior e Serviços (BGA), Dirk Jandura, nesta quinta-feira (10/07) em Berlim.

Jandura disse que o acordo deve ser justo, e para toda a União Europeia. "Nossos interesses devem estar refletidos num acordo com os EUA. Ele não deve ser fechado a qualquer preço", declarou.

Em maio, as tarifas de importação impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, tiveram um impacto significativo nos números do comércio exterior da Alemanha. As exportações alemãs para os Estados Unidos caíram 7,7% em relação ao mês anterior, para 12,1 bilhões de euros, anunciou o órgão federal de estatísticas da Alemanha, Destatis. As exportações totais caíram significativamente menos, 1,4%. O valor das mercadorias exportadas para os EUA em maio foi o menor desde março de 2022.