Lula responde em entrevista na TV a ameaça tarifária de Trump

Para Lula, Bolsonaro deveria "assumir a responsabilidade" pelo tarifaço, já que teria endossado a medida. "Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump", disse, referindo-se ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está desde março nos Estados Unidos e tem feito lobby em benefício do pai junto a políticos americanos conservadores.

Na quarta, logo após a carta de Trump, o presidente já havia defendido em resposta pública que o "processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais".

"Se tivesse feito no Brasil o que fez no Capitólio, Trump estaria sendo processado"

À TV Record, Lula dispensou as críticas de Trump ao processo que Bolsonaro enfrenta no STF e às decisões da Corte desfavoráveis a redes sociais americanas, como o X, argumentando que o Judiciário é independente. "Eu não me meto no Poder Judiciário, porque ele é autônomo."

"Ele [Trump] tem que respeitar a Justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que Trump fez no Capitólio ele tivesse feito no Brasil, ele estaria sendo processado, como o Bolsonaro, e arriscado a ser preso, porque feriu a democracia", disse, evocando a invasão da sede do Legislativo americano por trumpistas em 2021.

O petista disse ter tido boas relações com outros presidentes americanos, do republicano George W. Bush aos democratas Barack Obama e Joe Biden, e pediu respeito à soberania do país e às suas instituições.