Mídia internacional critica tarifas de Trump contra o Brasil

A disputa que se intensifica rapidamente tem potencial para grandes repercussões econômicas e políticas, especialmente no Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China, e Trump parece estar exigindo o fim do processo de Bolsonaro para suspender as exorbitantes tarifas.

O esforço de Trump para usar as tarifas para intervir em um julgamento criminal em uma nação estrangeira é um exemplo extraordinário de como ele usa as taxas como um porrete de tamanho único – e como elas podem gerar destruição econômica como resultado. [...]

O senhor Trump também disse incorretamente que os Estados Unidos têm um déficit comercial com o Brasil. Durante anos, os Estados Unidos mantiveram, em geral, um superávit comercial com o Brasil. Os dois países tiveram cerca de 92 bilhões de dólares em comércio no ano passado, com os Estados Unidos desfrutando de um superávit de 7,4 bilhões de dólares no relacionamento. Os principais produtos comercializados são aeronaves, petróleo, maquinário e ferro.

The Guardian (Reino Unido) - Trump anuncia tarifa de 50% sobre Brasil, citando "caça às bruxas" a Bolsonaro

As últimas ameaças do presidente dos EUA aumentaram os temores de que sua estratégia comercial errática corra o risco de exacerbar a inflação em todos os EUA, depois de ter prometido repetidamente na campanha reduzir os preços rapidamente.