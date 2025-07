Novo "Superman" político revolta ultradireita nos EUA

"Não há nenhum senso de participação democrática no mundo do Batman", observou o crítico de cinema A.O. Scott no podcast de 2025 X Man: The Elon Musk Origin Story ("X-Man: A História da origem de Elon Musk", em tradução livre).

Ao mesmo tempo, o mesmo podcast expõe a teoria de Scott de que os heróis dos filmes do Universo Marvel – Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Formiga e os demais Vingadores – "são uma equipe de benfeitores: os filmes representam a visão de mundo de [Barack] Obama e [Joe] Biden".

Gunn, um crítico ferrenho de Trump

Como roteirista e diretor dos filmes da franquia Guardiões da Galáxia, James Gunn costumava pertencer à equipe da Marvel. Ele também fez inimigos no movimento "Make America Great Again" (Maga) como um crítico ferrenho do presidente Donald Trump.

Em 2017, ele compartilhou suas opiniões em várias postagens na rede social X. "Nos meus anos de redes sociais, nunca me manifestei politicamente", escreveu Gunn. "Mas estamos em uma crise nacional com um presidente incompetente forjando um ataque total aos fatos e ao jornalismo no estilo de [Adolf] Hitler e [Vladimir] Putin."

O portal de notícias de extrema direita Daily Caller desenterrou postagens consideradas ofensivas de Gunn de quase uma década antes. Usuários das redes sociais pediram à Disney, dona da Marvel, que dispensasse o cineasta.