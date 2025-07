O que está por trás da explosão de processos judiciais no Brasil?

Ano após ano, o Brasil vem batendo seu recorde de novos processos, que chegaram a 39 milhões em 2024, em uma alta de 8,3% ante os 35,3 milhões que o país viu serem abertos no ano anterior. As razões apontadas vão da qualidade dos serviços ao elevado número de advogados no país. Entre os efeitos negativos, está uma justiça potencialmente mais lenta e onerosa. Por sua vez, há a visão de que o avanço vem contribuindo para um maior acesso aos direitos no país.

Em 2020, o número de novos processos no Brasil foi de 25,8 milhões, ocorrendo um salto de quase 10 milhões de novas ações abertas no país em um período de cinco anos. A startup especializada no meio JusBrasil já acumula mais de 1 bilhão de processos, ativos e inativos, em seus registros.

Em 2023, esta estrutura com 91 tribunais consumiu R$ 132,8 bilhões, o que equivalente a 1,2% do PIB ou 2,38% dos gastos totais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Um universo com 446.534 profissionais, sendo juízes, servidores, estagiários e terceirizados. Os dados são do relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).