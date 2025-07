Quais são as tarifas de Trump atualmente em vigor - Presidente dos EUA abriu novo capítulo de guerra comercial ao ameaçar impor sobretaxa extra de 50% às exportações brasileiras. Mas, antes do Brasil, Trump já havia mirado outros países e produtos. Veja quais.A guerra comercial deflagrada pelo presidente americano Donald Trump com seu tarifaço generalizado ganhou um novo capítulo com a ameaça de sobretaxa às importações brasileiras em adicionais 50% a partir de 1º de agosto. A nova tarifa se somaria a outras taxas já em vigor contra o Brasil e produtos específicos, como o aço.

Apesar de ter sido o país mais penalizado na nova rodada de tarifas anunciadas por Trump até agora nesta semana, o Brasil não é o único afetado pela medida.

Por ordem do chefe da Casa Branca, todos os países que exportam para os EUA já estão sujeitos a uma tarifa-base de 10%, com algumas poucas exceções, como medicamentos, semicondutores, smartphones, computadores e alguns minerais críticos.