Quatro africanos são mais ricos que metade da África, diz Oxfam - Com fortuna de US$ 57 bi, eles têm mais que 750 milhões de pessoas juntas. Dado é da ONG Oxfam, que alerta que a desigualdade crescente na África está inviabilizando a democracia.As quatro pessoas mais ricas da África detêm, juntas, 57,4 bilhões de dólares (R$ 318,4 bilhões) e são mais ricas que 750 milhões de africanos, ou metade da população do continente, segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira (10/07) pela Oxfam, ONG de combate à pobreza e à desigualdade.

A África, que não tinha bilionários no ano 2000, hoje tem 23 deles. E esse grupo viu sua fortuna crescer 56% nos últimos cinco anos, chegando a 112,6 bilhões de dólares (R$ 624,2 bilhões), aponta a Oxfam.

Os 5% mais ricos do continente detêm quase 4 trilhões de dólares (R$ 22,2 trilhões) em riqueza – quase o dobro do PIB brasileiro em 2024, de 2,18 trilhões de dólares, segundo o Banco Mundial. O valor também é mais do que o dobro da riqueza dos 95% restantes que vivem no continente.