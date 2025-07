UE faz acordo com Israel para aumentar ajuda a Gaza - Governo Netanyahu se comprometeu com europeus a permitir a entrada de mais ajuda humanitária no território palestino, após relatos de caos e mortes de civis nas filas de espera por comida.A União Europeia selou um acordo com Israel para permitir a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza, informou nesta quinta-feira (10/07) a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

Segundo ela, o acordo prevê "a abertura de mais passagens, a entrada em Gaza de caminhões com ajuda e alimentos, o reparo de infraestruturas vitais e a proteção dos trabalhadores humanitários". "Contamos que Israel aplicará todas as medidas acordadas", disse via redes sociais.

Estão previstas tanto a abertura de outras passagens fronteiriças na zona norte e sul quanto a reabertura das rotas de ajuda vindas do Jordão e do Egito, bem como a retomada do fornecimento de combustível para uso das instalações humanitárias "até um nível operacional". A previsão é também viabilizar a operação de infraestrutura para dessalinização de água.