A controversa corrida pela mineração em águas profundas

No final de 2023, a TMC enfrentou um dilema. A ISA não havia estabelecido regras para a mineração comercial, e uma lista crescente de governos europeus, incluindo Alemanha, Espanha e Suécia, bem como vários Estados insulares do Pacífico, havia declarado moratórias nacionais ou "pausas preventivas" sobre a prática. Isso fez com que o valor das ações da TMC despencasse, e o índice Nasdaq ameaçou fechar o capital.

Assim, a TMC decidiu mudar de tática, de acordo com informações compiladas pela unidade de investigação da ramificação da ONG Greenpeace na Alemanha e pela organização sem fins lucrativos Coletivo de Dados Anticorrupção, sediada nos EUA.

Dados vistos e analisados pela DW mostram que a TMC mudou sua estratégia de lobby dos comitês de política oceânica, onde a resistência ambiental era mais forte, para as autoridades de defesa e segurança nacional dos EUA, sob o argumento de que os minerais do fundo do mar não eram apenas um recurso de tecnologia verde, mas uma arma de segurança nacional contra a China.

Em uma entrevista anterior à DW, Barron disse que "a eleição de Trump foi uma ótima notícia para nós". De fato, poucas semanas após o presidente dos EUA assinar seu decreto sobre mineração em águas profundas, as ações da TMC dispararam. Elas passaram de 0,81 dólares no final de 2023 para 6,81 em junho deste ano.

Qual a importância desses metais?

A TMC também sustenta que seus planos de mineração seriam essenciais para a transição para a energia limpa. Entre outros metais, os nódulos que a empresa espera recuperar do fundo do mar contêm cobalto e níquel, que antes dominavam as baterias de veículos elétricos, e cobre, que alimenta quase todos os sistemas elétricos. Contudo, as previsões de demanda estão evoluindo.