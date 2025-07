Alemanha discute impor cota para limitar porcentagem de imigrantes em escolas

Stefan Düll, presidente da Federação Alemã de Professores, também acredita que escolas com uma alta proporção de imigrantes precisariam de uma proporção maior de professores além daquela necessária para simplesmente cobrir as aulas, de forma a poderem oferecer medidas adicionais de apoio. Nesse contexto, ele elogia o programa Startchancen, dos governos federal e estadual da Alemanha, que nos próximos anos, disponibilizarão 20 bilhões de euros (R$ 129,3 bilhões) para 4 mil escolas com problemas. Düll saúda o debate iniciado por Prien. Entretanto, ele crê que a proposta dela não seria viável e que apenas deslocaria o problema, já que os pais alemães colocariam seus filhos em escolas privadas.

"A Federação Alemã de Professores vem apontando há anos que o ensino se torna consideravelmente mais difícil quando muitos alunos não têm conhecimento suficiente do idioma alemão. Em nossa opinião, no entanto, não faz muito sentido redistribuir os alunos apenas para atingir uma determinada cota em classes individuais. Isso dificilmente é viável em termos organizacionais e não promove a coesão social de uma comunidade escolar", argumenta Düll.

Alunos criticam estigmatização

A Conferência Federal de Alunos criticou duramente a ideia de Prien de uma cota máxima de imigrantes nas escolas alemãs, afirmando que a ideia envia um sinal perigoso. A entidade argumenta que assim nem todas as crianças seriam consideradas igualmente bem-vindas e que tais medidas não promovem um sistema educacional mais justo, mas sim a estigmatização. "A origem nunca deve se tornar um critério para oportunidades educacionais. E as escolas devem ser locais de participação, não de exclusão", afirma.

No entanto, os alunos podem concordar com uma das propostas da ministra da Educação. "Somos a favor dos testes de aptidão da língua alemã para crianças de quatro anos sugeridos por Karin Prien. Entretanto, esses testes devem ser introduzidos de forma generalizada e obrigatória para todas as crianças na Alemanha. Se os resultados forem inadequados, devem ser introduzidas medidas de apoio abrangentes e direcionadas – precoces, obrigatórias e eficazes. Essa é a única maneira de garantir que todas as crianças iniciem sua carreira educacional com as mesmas oportunidades."

Importância da pré-escola